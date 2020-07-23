中國大陸河南商丘一名24歲劉姓女子（化名），因不堪丈夫長期家暴，去年8月為了逃生，從2樓往下跳，導致全身9處骨折，腰部脊髓損傷至下半身截癱，但因男方不願離婚，當地法院以雙方意見不合為由，告知劉女須等刑事案件一起判決。

女子不堪家暴跳樓下肢截癱。（圖／微博）

劉女表示，自己在2019年8月13日被丈夫鎖住門店門家暴，過程中自己數度想逃走，卻都被丈夫追上，拽著自己頭髮拖回去，因此感到非常害怕，便趁丈夫不注意，自2樓往下跳想逃離丈夫，但也因此導致全身9處骨折、腰部脊髓損傷，使下身截癱，至今都必須依靠枴杖行走。

劉女向法院提起離婚訴訟，7月14日第一次開庭後，法院表示劉女丈夫不願離婚，且家暴行為尚無法確定是否為事實，因此須等刑事案件一起進行判決；而當地警察機關，針對劉女身上多處骨折以及大小傷口一事則表示，造成傷口原因是劉女的輕生行為所致，非丈夫對其家暴造成的直接因果關係；因此，警方認定劉女丈夫不用負刑事責任。劉女對此結果十分不服，目前正在申請再次開庭，「我不是自殺，我是為了逃生。」

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(中時新聞網)