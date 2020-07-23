澳洲周四宣布，受新冠肺炎疫情影響，其預算赤字料將顯著擴大。這場大流行病已使澳洲維持近30年、創下全球之最的經濟連續擴張期畫下休止符。

澳洲財政部長Mathias Cormann周四發布聲明表示，澳洲上年度（截至6月30日）的預算赤字料將急增至858億澳元（612.7億美元），較前一年度的達成預算平衡大幅惡化。新財政年度的預算赤字估將進一步擴大至1845億澳元，將創下澳洲自二戰以來規模最大的財政赤字。

在發布聲明後，澳洲財長接受媒體訪問時表示，這項聲明裡的數字「深具挑戰」。除了預算預測之外，該聲明亦包含政府對經濟成長、債務水平與就業情勢的預測。

澳洲政府已經宣布規模達2890億澳元（2065.4億美元）、國內生產毛額（GDP）占比約14.6%的財政激勵方案，為勞工、家庭與企業因應疫情衝擊提供支持。即使如此，該聲明預估澳洲今年經濟將萎縮3.75%，明年GDP可望反彈成長約2.5%。

澳洲過去幾周新冠肺炎新增確診病例急升，且多數集中於人口數第二大城市墨爾本所在的維吉尼亞省，並導致墨爾本重啟封鎖措施。經濟學家表示，澳洲經濟前景最大的預測指標是新冠肺炎的確診數字，以及該數字對封鎖代表的意義。

(時報資訊)