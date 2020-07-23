行政院長蘇貞昌今（23）日在行政院會表示，金融機構即日起開始受理振興三倍券兌領，請相關單位持續加強宣導，協助店家方便兌領、迅速入帳。同時，也肯定各部會、縣市及店家推出的振興券及加碼優惠，讓振興三倍券效益加倍放大，加速活絡內需市場。

經濟部表示，振興三倍券自15日開始領取至今，已有超過1324萬人領用紙本、175萬人數位綁定，合計1750萬人參與、已占符合資格民眾超過7成。加上各部會加碼推出各式刺激消費優惠券，預估可創造消費效益達1000億元。

蘇貞昌指出，振興三倍券從發想、設計、印製、分裝、配送、領用到兌領，各環節均環環相扣，是許多部會共同合作才能讓民眾好領好用，並發揮好刺激的振興效果，感謝相關部會及協助發放的4大超商、4家超市藥妝業者，以及中華郵政第一線人員辛勞。

蘇貞昌表示，全國6200多家金融機構今日起至明年3月底受理振興三倍券兌領，上周已請財政部、金管會、交通部及農委會等嚴密督導所屬機構，加強服務準備，現在要檢驗是否讓各店家方便兌領、迅速入帳。

蘇貞昌請相關部會持續利用多元管道加強宣導，在各兌領據點明顯處公告周知，並請政委唐鳳協助，就兌領單位及方法準備簡易說明、懶人包等，讓民眾了解簡單方便的兌領程序，並利用數位方式增進管理各項服務，務必依各產業角度協助店家找到最佳兌領方法。

蘇貞昌進一步說明，振興三倍券從即日起至明（110）年3月31日前都能兌領，且在今（109）年底前振興三倍券等同現金，鼓勵業者收到振興三倍券亦可投入市場使用消費，創造更大經濟效益，不必急於立即兌領。

對於各部會加碼推出的振興券，蘇貞昌表示，無論透過App、網頁或Line方式，均有為數可觀、動輒數百萬人次來客登記，對此非常肯定及感謝。在各縣市政府及店家搭配加碼下，相信可加倍放大效果、讓內需市場更活絡，使受疫情影響的百工百業能再現商機。

此外，針對近日惡意發布的錯假訊息，如前幾天尚未開始受理兌領，就有人虛構事實已收到假的振興三倍券，企圖擾亂社會民心。蘇貞昌強調，有關單位除務必第一時間積極澄清外，也請內政部、法務部主動查察、依法偵辦，遏止此類錯誤訊息散布。

(時報資訊)