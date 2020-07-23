阿龍部長出任務－一日路老師

交通部長林佳龍6月拍攝影片，化身「路老師」，教導長者過馬路，強調大車有視野死角、內輪差，遇到大車轉彎「先退3步」。不過這樣的「教學」，卻引發不少民眾不滿，紛紛質疑「國外是車讓人，台灣是人讓車」、「看著這種廢片覺得難過」，甚至有PTT網友爆怒，髒話連發說：「哪個智障交通部長告訴你 行人穿越道 結果是要行人退三步 讓車輛先轉彎 X」。

臉書「公路總局：公路人」粉絲專頁，6月15日貼出「阿龍部長出任務－一日路老師」影片，林佳龍在片中教導長者過馬路，提到大車有視野死角、內輪差，遇到大車轉彎「先退3步」。

這段教學引發不少民眾質疑，影片下紛紛留言：「不是應該教育駕駛人要禮讓行人嗎?」、「國外是車讓人，台灣是人讓車」、「輪子數量多的安全啦」、「看著這種廢片覺得難過，這種教學從來都不是人本交通，是四輪大爺交通」、「四輪大爺and大車：我會直直衝，你們記得要自己閃就好了，被輾過一定是你沒有防禦性走路拉，不是跟你講有死角了嗎」。

一名網友更在PTT發文《林佳龍：大車有A柱死角 行人要懂得禮讓》，表示「有人說，這樣的標題是造謠，其實只要看過影片就知道，他X的林佳龍的意思，就是行人看到大車準備轉彎，你他X的行人要退三步讓大車啦，我來幫忙背書阿，有種叫他X的林佳龍來告我阿，X」；

更怒轟「職業駕駛到是有多偉大，要行人禮讓，然後還要給他補助，違規撞死人又不用吊照。有這種腦殘的交通部長，難怪大車跟職業駕駛可以肆無忌憚，一直撞死人」；

「他X的 哪個智障交通部長告訴你，行人穿越道，結果是要行人退三步，讓車輛先轉彎 X」。

(中時新聞網)