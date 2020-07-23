規劃自我未來職涯，讓二鹿講堂幫你一把，陪你築夢踏實!勞動部勞動力發展署中彰投分署今年從7月25日起至10月15日，於鹿港的勞動學苑，將舉辦7場「二鹿講堂勞動主題系列講座」，邀請各個領域的職場達人分享他們的經驗及成功秘訣。

首場邀請到旅行作家雪兒，帶領聽眾遨遊各國，勇於追夢挑戰自我，同時分享她如何藉由旅程認識自己，並找到想要的職涯與人生；第二場由台灣玻璃館總經理林肇騫登場，將分享創建「台灣玻璃館」，向世人公開展示台灣玻璃製造的技術與核心，藉此凝聚台灣玻璃同業的向心力，成就他事業以外的價值。

第三場講座邀請大家一起來聽聽日式可愛便當部落客上田太太懷胎創業的故事，她一邊工作一邊抵達理想，必能為聽眾帶來耳目一新的思惟。

產業轉型就是思維轉型！第四場邀請木匠兄妹木工房創辦人暨總經理周信宏，將昔日蕭條的家族木工廠，轉型為親子DIY木工休閒觀光園區，自行開發的商品打入誠品書店、博客來網路書店等；透過周信宏分享，邀請大家一起支持台灣的傳統工藝。之後將有更多領域的達人分享他們的心路及經營歷程，絕對讓前來的聽眾們值回票價。

「二鹿講堂」是中彰投分署勞動學苑考量地區需求所打造的在地講座，開辦已邁入第8年，每年都會邀請著名講者名人，分享他們的職場成功經驗，吸引不少「鹿迷」慕名而來，每場次名額有限，請民眾把握報名機會。

(中時 )