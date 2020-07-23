科技部長吳政忠今日出席BIO Asia – Taiwan 2020 亞洲生技大會中，國際產學聯盟專區啟動暨簽約儀式。他認為，如果能把生醫產業基礎連結其他領域，再加上數位科技運用，看好台灣在未來10年發展精準健康產業。目前生技產業產值為新台幣6,000億元，希望2024、2025年邁向一兆元大關，不只看營業額，也要讓獲利率更高。

吳政忠指出，台灣科技預算1年約1,100到1,200億元，比資金很難跟別國競爭，科技部會攜手其他部會爭取國外資金，讓他們的錢進來，才是台灣未來，未來新創的KPI應該是國外資金進來多少，而不是新創家數有多少。

科技部在BIO Asia – Taiwan 2020 亞洲生技大會當中設立專區，集結14家國際產學聯盟學校，展出內容包括檢測、醫材、疫苗及藥品開發等，展現健康大數據、物聯網、AI和5G結合醫療及生物基因技術。

現場有5家學校與國內外企業簽署產學合作案，總金額達1.35億元，包括：台灣大學與國泰金控、清華大學與安美得生醫、中央大學與荷蘭帝斯曼(DSM)集團、中國醫藥大學與長佳智能、長庚大學與光紅建聖。

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