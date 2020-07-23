新冠肺炎疫情使各行各業受到衝擊，政府為振興經濟，推出「振興三倍券」，盼藉此協助相關產業復甦。對此，台北市議員王世堅批三倍券是「好慢、好笨、好浪費」。桃園市議員王浩宇表示，作為執政黨議員，雖然應該尊重各種意見，監督政府改進問題，但不能跟國民黨一起用不實的指控來攻擊自己所屬的政黨。他說民眾跟商家的滿意度都越來越高，「王世堅議員怎麼還在罵？」

王浩宇在臉書指出，王世堅這幾天狂打三倍券，批評「好慢、好笨、好浪費」，讓國民黨、民眾黨支持者都喊爽。他表示，作為執政黨議員，雖然應該尊重各種意見，監督政府改進問題，但不能跟國民黨一起用不實的指控來攻擊自己所屬的政黨。

王浩宇首先表示，三倍券哪裡慢？所謂的好慢，是說政策推出的速度好慢、領取的速度好慢，但五月時疫情狀況根本還不穩定，能急著發嗎？至於領取問題，雖然第一天確有排隊、超商當機的狀況，但現在平均領取的時間已經縮短到3分鐘以內，請問哪裡慢？第二，三倍券哪裡笨？王世堅質疑，政府先發1000給弱勢讓弱勢去換三倍券而不是直接發3000現金很笨。王浩宇說政府早已給予弱勢家庭孩子4500元的現金補助。再來，弱勢民眾最怕的就是標籤化，他們希望跟一般民眾能換領，政府貼心舉動哪裡笨？

最後，王浩宇問哪裡浪費？他說王世堅還質疑三倍券印刷很貴，幹嘛不發現金？首先，從消費券到三倍券這幾年，印刷成本確實變高，但政府努力在行政費用上節省 透過電子三倍券的推出、單色印刷信封、塑膠卡夾方便點閱，發券人力比消費券降低。國民黨要的發現金，則因為無法確定資金會在一定時間內流入市場，所以採用支票紙印刷。

王浩宇說政府這次除印券之外，也很努力跟銀行業者活動，要求業者配合推出加碼優惠活動，這幾天已讓零售業增加40%業績，目前預估經濟成長也優於消費券。這幾天，民眾跟商家的滿意度都越來越高，「王世堅議員怎麼還在罵？」

(中時新聞網)