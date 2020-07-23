全國女子棒球錦標賽9月下旬開打，頂新和德接棒未來女棒隊今年目標不僅是蟬聯全國冠軍，也希望11月前進墨西哥，奪下世界盃金牌。擔任領隊的已故職棒教頭徐生明遺孀、「師母」謝榮瑤表示：「若無基金會創辦人魏應充先生的幫助，這支球隊可能連國內賽都沒辦法參加，更別說出國比賽。」

味全龍隊推手魏應充去年推動龍隊復出過程中，意外得知一群熱愛女棒的選手，來自各行各業，有職業軍人、學校教師、服務業等，為了打棒球幾乎奉獻自己的所有，但球棒、球等消耗性球具與比賽交通費用，對她們來說相當沉重。因此透過頂新和德文教基金會接棒未來計畫贊助這群熱愛棒球的選手。

頂新和德文教基金會去年冠名贊助「接棒未來女子棒球隊」，她們不僅在全國女子棒球錦標賽中打敗另外9隊拿到冠軍，也取得中華隊組訓權，以她們為主力的中華女棒隊成軍後，魏應充還特別在她們出發前、率味全龍教練團到練習場為她們打氣，選手們也不負眾望，在去年奪得亞洲女子棒球錦標賽銀牌。

經過1年的訓練，頂新和德接棒未來女子棒球隊的隊員們在打擊與守備的實力都有提升，默契更是越來越好，目前她們正全力備戰9月底的全國賽，目標是希望能當選國手，代表台灣參加11月的世界盃女子棒球賽。

頂新和德接棒未來女子棒球隊領隊謝榮瑤說，「這支球隊若沒有魏應充先生的幫助，可能連國內賽都沒辦法參加，更別說出國比賽了。」

教練顏良吉表示，「去年比賽前球隊還找不著經費，魏先生二話不說完全支持他們，讓球員沒有後顧之憂，今年持續贊助，他可以明顯感受到球員更專注在球場上，今年的目標就是世界盃冠軍。」

(中時 )