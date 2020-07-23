108抹茶茶廊，業者表示，從機器、原料和人員的培訓都有再做衛生上的調整。（北市法務局提供／游念育台北傳真）

「貳樓」南港店的美式咖啡被抽檢出大腸桿菌超標，已裁處3萬元。（北市法務局提供／游念育台北傳真）

夏日是飲冰品消費的旺季，台北市衛生局為維護衛生安全品質，抽驗散裝調製手搖飲冰品、食用冰塊及配料，共計抽驗81件，其中3件飲冰品經複檢仍不符標準，不合格率3.7％，分別為「貳樓」南港店的美式咖啡、「春芳號」公館店的錫蘭紅茶和「108抹茶茶廊」SOGO復興店的抹茶冰沙，已各別裁處3萬元罰鍰，並持續追蹤改善狀況。

北市法務局簡任消保官龔千雅指出，高溫潮溼易滋生病菌，民眾選購飲冰品應觀察販售場所的衛生環境，如盛裝容器的清潔和冰品原料是否有加蓋，3家飲料店因複檢仍未過關，均已依法才法3萬元。

北市衛生局技正黃敬堯說，初檢有11件不合格，經通知業者限期改善後，複檢仍有3件產品不符合規定，已依法裁法，並會持續追蹤，不定時的抽查。

黃敬堯指出，飲品標準為10MPN／mL以下，春芳號錫蘭紅茶含冰塊的大腸桿菌群為43MPN／mL、貳樓美式咖啡含冰塊的大腸桿菌群為460 MPN／mL；冰品標準為100 MPN／mL以下，108抹茶茶廊的抹茶冰沙測得大腸桿菌群為240MPN／mL。

記者致電108抹茶茶廊，業者表示，從機器、原料和人員的培訓都有再做衛生上的調整，再檢測後已通過標準，並有合格的證明；春芳號業者則表示，一切都照政府規定，目前已改善；貳樓業者因負責人不在，無法回應。

(中時 )