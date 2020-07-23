109學年度已有18名新生透過大學個人申請入學管道獲得優秀新生獎學金（國立臺南大學提供）

凡透過大學指考登記分發，以前五志願登記錄取進入該校各學系最高分數，且為該學系所採記每科目皆達前標者，每學期核發獎學金十萬元。（國立臺南大學提供）

搶優秀學生不手軟，國立臺南大學祭出最高四年80萬獎學金，網羅指考優秀新鮮人就讀。每學期核發新台幣三萬元；凡透過大學指考登記分發，以前五志願登記錄取進入該校各學系最高分數，且為該學系所採記每科目皆達前標者，每學期核發獎學金十萬元。哇。

此外，南大設有攜手點燈助學金，凡有志向學並通過審核之清寒學生，每學期核發助學金二萬五千元。符合低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭子女、身心障礙者或其子女等經濟不利考生均有學雜費、住宿減免及各項獎助學金，能夠大幅減輕經濟負擔，安心就學。

台南大學表示，希望透過獎學金及多項優惠就學措施，吸引更多優秀學生選填南大就讀，對於學校學術及學生素質提升大有助益。在7月24日至28日下午4：30止，是參加指考學生上網填送分發志願的重要階段，亦是升大學最重要的抉擇點，提醒考生務必上網登記接受統一分發。更建議優秀學生將臺南大學列為登記志願，成為南大優秀的一份子，青春制霸，首選南大。

2020大學博覽會七月場於7月25(六)至26日(日)舉行，地點台北中國時報大樓 (台北市萬華區艋舺大道303號，捷運龍山寺站1號出口約5-7分鐘)，逢選填志願關鍵期，國立臺南大學祭出多元獎學金及多項優惠就學措施，除減輕學生求學負擔，亦期盼優秀學生將台南大學列為首選志願。

(中時 )