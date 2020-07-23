大千綜合醫院今年成立苗縣首家正子造影中心，23日舉辦正子造影中心揭牌典禮，並展現癌症醫療黃金10年成果。（何冠嫻攝）

大千綜合醫院打造醫學中心等級的醫療團隊與設備，今年成立苗縣首家正子造影中心，提供癌症篩檢、診斷、治療、追蹤、到末期照護的最完整醫療服務，23日苗栗縣長徐耀昌、大千健康醫療體系總裁徐千剛等人揭牌，見證苗栗癌症醫療的重要里程碑。

大千綜合醫院2009年引進最新放射線治療儀器「銳速刀-迅弧治療技術」，投入癌症醫療在地深耕10年，耗資超過5億5千萬元，購置軟硬體、設施設備，延攬專業人才，2014年成立苗栗縣首家核子醫學中心，也在2017年成為苗栗縣首家癌症品質認證醫院，今年更成立縣內首家正子造影中心，全力打造與醫學中心同等級的癌症治療團隊與設備。

大千醫院正子造影中心引進與醫學中心同等級的正子斷層造影設備，搭配病人治療狀況，協助進行後續追蹤，並規畫適當的治療方式，幫助病人獲得更完善的照護。大千醫院放射腫瘤科主任張富迪指出，治療癌症的其中一種為放射線治療，透過銳速刀精準定位並照射腫瘤位置，搭配正子斷層造影設備，能夠避開正常組織，更加準確並集中照射範圍，治療效果更好、副作用更少。

醫院指出，正子斷層造影檢查可改變將近3成的癌症分期，比傳統檢查更精準，能在術前協助療程評估，使治療更有效，也能預測病人的預後狀況，除了用於癌症相關診療外，也可應用於心臟科(偵測冠狀動脈疾病及心肌存活細胞)、神經科(腦中風、癲癇症、失智症、巴金森氏症)及精神疾病等，提供更廣泛及完善的醫療照護。

張富迪提到，大千醫院醫療資源逐漸與醫學中心同步，許多病人願意留在大千治療，留院治療率從過去5到6成，提升到現在的到8成左右，不但避免病人舟車勞頓、就近治療照顧也能減輕家人負擔，獲得更好的醫療品質。

(中時 )