受到陸股下跌，亞股壓回整理，台股開低震盪，尾盤台積電(2330)跌幅收斂，台股小收下影線，以12413.04點作收，下跌60.23點，跌幅0.48％，成交金額2255.42億元。

分析師指出，國際近期美中緊張氣氛再度升高，影響陸股表現，台股走勢也受到干擾，加上今天大盤因除息蒸發約30點而開低，但整體漲多個股出現回檔整理過程中，量能略有增加，整體量價結構呈現價跌量增表現相對不佳，短線持續攻高氣勢受阻。

就技術面來看，大盤仍維持在均線之上，今天盤中的低點並未跌破前一天低點，也未碰觸到5日均線跌幅隨即收斂，盤勢弱中帶強；籌碼面上，法人持續加碼，單日融資增加幅度也未突破30億元，代表散戶追價態度仍相對保守，短線雖然有機會整理，但預期盤面仍將是類股輪動的狀態，投資人可以擇優產業逢低布局。

櫃買指數無法有效持續往月線之上推升，多方力道略有不足，終場櫃買指數收在166.21點，小跌0.21點，跌幅0.13％，成交金額637.3億元。

(時報資訊)