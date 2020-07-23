《國際社會》東京單日確診破300人 再創新高 14:492020/07/23 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 共同社周四報導，日本首都東京的新冠肺炎確診病例單日新增逾300人，改寫上周五（17日）創下的單日新高記錄293人，並為首度突破300人。 東京的累計確診人數已於周三突破1萬人大關，且截至周三每日確診數已連續13天超過百人，迫使當地政府將疫情警戒狀態提高到4個層級中最嚴重的「感染正在擴大」。 由於日本自周四（7月23日）起進入連續4天的周末長假，引發疫情恐加速升高的擔憂，東京都知事小池百合子已向民眾喊話，若非必要，盡量不要外出，以降低感染風險。 (時報資訊) #東京 #疫情 #周四 #周三 #國際社會 也許您會感興趣 財經熱門新聞 8523點至今驚現7次「神買點」！散戶下次別錯過… - 財經 人多太危險？「營業員叫我賣00878」 老手曝關鍵原因 - 財經 預言美元將崩35％！ 專家警告投資人：美股V彈、經濟卻慘了 - 財經 大陸國家隊打趴3大慘業！老謝這樣看半導體未來 - 財經 內部人倒貨訊號曝光！專家點名這幾檔要散戶注意 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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