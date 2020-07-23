共同社周四報導，日本首都東京的新冠肺炎確診病例單日新增逾300人，改寫上周五（17日）創下的單日新高記錄293人，並為首度突破300人。

東京的累計確診人數已於周三突破1萬人大關，且截至周三每日確診數已連續13天超過百人，迫使當地政府將疫情警戒狀態提高到4個層級中最嚴重的「感染正在擴大」。

由於日本自周四（7月23日）起進入連續4天的周末長假，引發疫情恐加速升高的擔憂，東京都知事小池百合子已向民眾喊話，若非必要，盡量不要外出，以降低感染風險。

(時報資訊)