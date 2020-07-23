6～8月正值畢業季求職高峰期，今年畢業生因新冠肺炎疫情影響，職缺大減，根據人力銀行調查顯示，2～4月整體市場工作數減少16％，這群剛離開校園的社會新鮮人在求職顯得格外艱辛。

元大金(2885)旗下元大人壽表示，金融保險業受此波疫情影響相對較小，仍有不少職缺需求，尤其是喜歡外勤工作、熱心助人、追求自我職涯成長與家庭平衡者，壽險業務員是個不錯的選擇。元大人壽的「保險接班人」計畫，不只於二代接班，更希望個性積極的社會新鮮人或各領域轉職族加入。

根據行政院主計總處公布的5月份失業率為4.07％，較去年同期提高0.4％，而受疫情影響較小的金融保險業，據壽險公會統計，截至5月底壽險業務員登錄人數高達39萬5,566人，較2019年底增加6,152人，可能因疫情衝擊，有許多民眾願意轉向挑戰壽險外勤工作，看好壽險業前景。

元大人壽針對新進業務員，除了提供完整教育訓練，以提升壽險及金融相關的專業外，透過主管的實戰帶領與業輔的個別輔導，提升溝通與組織管理的能力。

元大人壽推出的保險接班人計畫，是因為許多資深績優業務主管服務的保戶早已超過上千人，然而隨著年紀漸長，體力與時間有限，保戶量卻一直增加，為優化服務品質，元大人壽希望協助這些業務主管，找到適合的接班人以提升客戶服務，未來亦可接手繼續為其服務廣大保戶。

此計畫推動已超過3年的時間，目前以父母與子女共同服務客戶的二代接班為最多，其中更有傳承優良服務、讓客戶安心託付的故事陸續在元大人壽發生。

此外，元大人壽保險接班人計畫，不只有二代可接班，對於來自於各產業，具3～5年工作經驗，無論是財經、資訊、稅務、法務或其他領域皆可。

(時報資訊)