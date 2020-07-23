時力黨主席徐永明、立委邱顯智等人今日於時力黨部召開記者會表示，時力將推薦陳玉蟾參加新竹縣關西鎮議員9月5日的補選，現場也出示陳玉蟾的交大碩士論文供大家參考。邱顯智也酸國民黨高雄市長候選人李眉蓁「如果整本論文雷同程度超過70％、80％可以叫做抄襲，那90％以上可能就叫『助印了』。」

除徐永明、邱顯智外，包括時力立委陳椒華、時力新竹縣黨部主委連郁婷、時力秘書長陳志明、副秘書長高鈺婷、時力桃園市議員簡智翔等人出席。

徐永明指出，陳玉蟾過去長期在教育、環保、社區、社運參與都非常資深，和時力在地方上都有很多合作。

邱顯智表示，新竹縣30多席議員中，民進黨僅占2席，時力和綠黨各占1席，其餘大部分都是國民黨。而縣長、2席立委也都是國民黨籍。

邱顯智指出，陳玉蟾過去是國小老師做起，一直到代理校長，總共有30年的資歷，而後也從事並關心各項社會運動。包括今年4月9日時，高工局想在關西建設延伸的高速公路等等在地議題等等。

邱顯智說，陳玉蟾是台北師專畢業，也有交大的論文，這本論文保證是真的，因為內容為「118關西外環道事件研究」，一看就知道是真的，希望大家都來看看。

陳玉蟾也當場簽屬時力的縣市議員參選承諾書，未來所提政見絕不違背時力黨章、基本主張及共同政見精神及內容，當選後積極推動政見等等。明日也將由邱顯智陪同登記參選，期盼能突破藍軍獨大的「新竹國」，為時力再拿下1席。

(中時 )