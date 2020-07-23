由包括日本集英社在內版權委員會全力監修，玩蟹科技開發之首款「一拳超人」正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》繁中版於今(23)日宣布，擁有強壯肉體的「S級英雄 肌肉戰將 超合金黑光」定向招募專屬活動將於即日起強勢登場！不僅入手「SSR 超合金黑光」機率將大幅提升，官方團隊也特別舉辦超值定向有禮限時回饋、角色試煉等多重熱血活動。更值得一提的是，本次團隊也同步優化系統及版本更新，將釋出全新跨服競技玩法「巔峰競技」、「增幅卡」、「埼玉助手」等功能，並開放王者挑戰「噩夢難度」，眾多感官升級的體驗各位英雄好手們絕對不可錯過！

《一拳超人：最強之男》7/25歡慶上線200天紀念活動 精彩「百抽福利」免費送！

驚喜好康不僅如此，為迎接《一拳超人：最強之男》上市即將屆滿200天並感謝各位英雄們一路以來的熱血相挺，官方團隊更精心準備「英雄夏日祭典」系列主題紀念歡慶活動，7 月 25 日將由「前夜祭」紀念主題活動率先登場！將大手筆祭出「百抽福利」免費送活動，凡於7月25日 00:00至 8月31日 23:59在遊戲中輸入虛寶序號OPM200DAY，即可免費獲得強者招募券20張及精英招募券30張。更驚喜的是，活動期間連續登入遊戲將再送50張招募券，總共可領取100張！如此強檔的佛心活動喜愛《一拳超人：最強之男》可千萬別錯過！

《一拳超人：最強之男》前夜祭 200日紀念百抽福利活動 7 月 25 即將開跑！（圖／掌中新遊提供）

於《一拳超人：最強之男》中輸入虛寶序號「OPM200DAY」即可獲得超值招募券！（圖／掌中新遊提供）

《一拳超人：最強之男》「肌肉戰將 超合金黑光」即刻登場！猛烈技能設定公開！

超合金黑光，S級第11名英雄，全身黝黑的肌肉男性英雄，以肉搏格鬥作為戰鬥方式。擁有最高防禦的肉體能力，力量足以秒殺鬼級怪人，實力足以與龍級怪人一較高下。年輕時因為身體虛弱，因此下定決心鍛鍊出強大的肉體，對自己的肉體很自信也相當自戀。成為英雄的目的也只是證明自己的鍛煉成果，戰鬥中缺乏拼上性命的覺悟。

S級英雄 超合金黑光

聲優：日野聰

系列：格鬥

陣營：英雄

定位：同排免傷、承擔傷害

技能：

合金重拳：對單體目標造成120%攻擊力傷害，並使自身「堅韌」(吸收10%自身生命值傷害)。

合金火箭炮：對十字範圍目標造成130%攻擊力傷害，並有100%機率使主目標「受傷」2回合(被攻擊時追加50%攻擊力的額外傷害)，為生命值較低的2名隊友分擔40%受到的傷害2回合，通過分擔受到的傷害降低20%(生命值低於20%不在分擔)。

鋼化肌肉：開戰後為同排隊友及自身提高40%絕技免傷率，持續2回合。每場戰鬥首次受到致命傷害後，會以自身最大生命的30%復活。永久增加自身生命值。限制解除到5星可增強被動效果。

《一拳超人：最強之男》繁中版 強壯肉體肌肉戰將 S級英雄 超合金黑光。（圖／掌中新遊提供）

《一拳超人：最強之男》「超合金黑光」定向招募期間限定活動專屬情報熱血展開！

【活動1】「SSR超合金黑光」定向招募

活動時間：2020.07.23 05:00 - 2020.07.28 05:00

活動內容：凡於活動期間內至「定向招募」卡池抽卡，抽中指定「SSR 超合金黑光」機率將大幅提升。

【活動2】「SSR超合金黑光」定向有禮限時回饋

活動時間：2020.07.23 05:00 - 2020.07.28 05:00

活動內容：凡於活動期間內至「定向招募」卡池抽卡，抽取至指定次數還可獲得額外獎勵。

凡於活動期間內至「定向招募」卡池抽卡，抽取至指定次數還可獲得額外獎勵。

【活動3】「SSR 超合金黑光」角色試煉

活動時間：2020.07.23 05:00 - 2020.07.28 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，並使用指定英雄角色「SSR 超合金黑光」完成特定任務，即可獲得豐富獎勵。

凡於活動期間內登入遊戲，並使用指定英雄角色「SSR 超合金黑光」完成特定任務，即可獲得豐富獎勵。

※上述活動之獎勵內容皆以遊戲內實際公告為準

《一拳超人：最強之男》「S級英雄 超合金黑光」定向招募期間限定活動 7 月 23 日震撼來襲！（圖／掌中新遊提供）

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