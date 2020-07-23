中職上半季爆發「彈力球」風波，各隊打擊率、全壘打數屢破歷年新高，中職曾允諾下半季將統一更換用球，今日中職會長吳志揚宣布，為了區分上、下半季用球，下半季球的字體將從黑色改為藍色，恢復係數為0.563符合聯盟建議數值，明日下半季開打正式實行。

先前中職比賽用球2次檢測恢復係數（COR）分別為0.574及0.571，雖然符合中職規定的範圍0.540~0.580，不過由於數值偏高，加上打者的確長打產量爆增，「打高投低」狀況明顯引發議論，聯盟當時承諾會在下半季請廠商改善並全面更換用球，以建議值0.550~0.570為標準。

今日聯盟副秘書長王惠民說明，「下半季用球檢測結果為0.563，符合聯盟建議值0.550-0.570，此外發貨辦法會改變，先前由各球團與廠商訂貨，為了避免疑慮，下半季由聯盟統一彙整各球團需要，訂貨與發貨都由聯盟執行。」

下半季賽程明日開打，藍色字體的新用球也會正式使用，並會依據標準程序，在兩周內進行第二次檢測，各隊將抽樣1打球，共4打球送檢驗，由於不同生產機台、工人作業等，可能不同批球產生些微差異，因此進行標準程序確認與季前檢查有無差距。

(中時 )