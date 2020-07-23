台灣郵政協會捐出130箱水梨禮盒給台中市政府社會局愛心食物銀行，讓受助家戶能吃到營養成份高的水果，拉近中市區一東一西的距離。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中郵局與財團法人台灣郵政協會協助在地農民行銷農特產品，從7月22日到9月26日止，與東勢農會、新社（卓蘭）地區果農合作推出「愛無距『梨』－嚐鮮、挺農、做公益」，透過「i郵購」網路訂購及郵局快遞服務，水梨從產地直接配送到全臺消費者手上。

社會局主任秘書廖宗侯說，社會局每月最後一個週六，針對有需求的民眾提供補充性質的食物包；食物包的內容包含米、麵條、罐頭及沖泡飲品等乾貨，感謝台灣郵政協會捐助水梨，讓愛心食物銀行發放的物資裡不僅有乾貨，也有當季代表的新鮮水果，豐富食物包的內容。

廖宗侯指出，水梨是台中山線地區特產的水果，感謝台灣郵政協會更捐出130箱水梨禮盒給台中市政府社會局愛心食物銀行，將在7月25日發予台中市海線地區受助家戶，讓受助家戶能吃到營養成份高的水果，也拉近台中市區一東一西的距離。

台中郵局長丘京華表示，台中郵局舉辦挺小農、做公益活動已邁入第7年，今年特別感謝台灣郵政協會拋磚引玉，率先捐出130箱水梨禮盒做公益。每年水梨產季正值颱風季，產量及品質受氣候影響極大，但果農們用心栽培，民眾仍可享用到新鮮美味的水梨。

台中郵局去年度水梨禮盒共銷售1萬2384盒，較前年增加近2000箱，期望今年能再創佳績，除了為果農增加銷售收益，也能提撥更多公益捐款，幫助育嬰院兒童。

(中時 )