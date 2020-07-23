高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁23日中午聲明放棄碩士學位，替論文抄襲爭議止血。（李眉蓁競選團隊提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁23日中午聲明放棄碩士學位，替論文抄襲爭議止血。Wecare高雄持續追擊，呼籲中山大學連帶徹查李的指導教授林德昌、2003至2008年共40位在職專班碩士生的論文。

李眉蓁曾在中山大學大陸研究所修習，2007年以「台灣對中國大陸之貿易分析」為題發表碩士論文。日前遭人踢爆，她的論文扣除摘要、目錄及參考文獻後，有高達96％頁數抄襲台北大學公共行政暨政策學系雷政儒、2000年出版的碩士論文「兩岸經貿互動與台商投資之演變分析」內容。

Wecare高雄表示，林德昌2003至2008年一共指導了40位在職專班的碩士生，這40位的論文都沒有經過「論文原創性比對系統」的檢查，這些論文是不是也應該要檢查比對？

「詐騙犯不會因為還錢了就沒有罪」Wecare高雄表示，抄襲違反學術倫理，也傷害了學校的信譽。李眉蓁主動喊放棄學位，等於視正式的學術審查與法規如無物。

中山大學回應，依現行學位授予法規定取得之學位，並無自行放棄之規範。雖然李眉蓁聲明放棄學位，但校方仍將秉持公平、公正、客觀、明快原則，儘速完成本學術倫理案之審定，請社會大眾再給中山一些時間處理。

Wecare高雄呼籲李眉蓁應該要說清楚、講明白，勇敢的當一個誠實的人。論文是不是自己寫的、這是不是跟原本說好的不一樣，是不是黑吃黑、變成了啞巴吃黃蓮的受害者，李眉蓁都應該要說清楚。

(中時 )