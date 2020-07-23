高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁23日中午聲明放棄碩士學位，替論文抄襲爭議止血。Wecare高雄持續追擊，呼籲中山大學連帶徹查李的指導教授林德昌、2003至2008年共40位在職專班碩士生的論文。
李眉蓁曾在中山大學大陸研究所修習，2007年以「台灣對中國大陸之貿易分析」為題發表碩士論文。日前遭人踢爆，她的論文扣除摘要、目錄及參考文獻後，有高達96％頁數抄襲台北大學公共行政暨政策學系雷政儒、2000年出版的碩士論文「兩岸經貿互動與台商投資之演變分析」內容。
Wecare高雄表示，林德昌2003至2008年一共指導了40位在職專班的碩士生，這40位的論文都沒有經過「論文原創性比對系統」的檢查，這些論文是不是也應該要檢查比對？
「詐騙犯不會因為還錢了就沒有罪」Wecare高雄表示，抄襲違反學術倫理，也傷害了學校的信譽。李眉蓁主動喊放棄學位，等於視正式的學術審查與法規如無物。
中山大學回應，依現行學位授予法規定取得之學位，並無自行放棄之規範。雖然李眉蓁聲明放棄學位，但校方仍將秉持公平、公正、客觀、明快原則，儘速完成本學術倫理案之審定，請社會大眾再給中山一些時間處理。
Wecare高雄呼籲李眉蓁應該要說清楚、講明白，勇敢的當一個誠實的人。論文是不是自己寫的、這是不是跟原本說好的不一樣，是不是黑吃黑、變成了啞巴吃黃蓮的受害者，李眉蓁都應該要說清楚。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。