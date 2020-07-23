虎尾科技大學周圍人行道被挖得滿目瘡痍，工期延宕，民怨四起。（許素惠攝）

雲林虎尾古蹟三館旁道路施工挖得千瘡百孔，出入相當不便。（許素惠攝）

雲林虎尾古蹟三館旁道路施工挖得千瘡百孔，施作數月還未完成，雲林布袋戲館被圍籬圍住很難親近。（許素惠攝）

雲林縣虎尾鎮市區虎尾糖廠、虎科大及古蹟三館附近道路，因景觀工程挖得滿目瘡痍，且工期延宕，造成出入交通大不便，鎮民受不了開罵，頻問「到底何時會做好？」縣工務處長汪令堯表示，工期因配合管線遷移下地受影響，古蹟三館預計9月底完成，糖廠及虎科大周遭11月底。

虎尾咖啡詩人許鴻德指出，雲林故事館大門左右兩側馬路整修約超過一季之久，為何工程停下沒進展，發包單位好像坐視不管，究竟還要拖到何時？

鎮民吳承澤說，好扯！另一鎮民許居士表示，虎尾郵局前面也是如此，都3個多月了，挖了翻了圍著就擺爛，把行人安全晾一邊，工程這樣，發包單位可以坐視不管？

網友廖信彥想了解工程何時能完工，到處找工程標示牌卻遍尋不到，納悶一般工程的圍籬外都有標示牌，可以查詢與投訴，甚至糾舉，為何虎尾市區這些工程都沒有。

住虎尾糖廠附近的吳小姐表示，糖廠周遭工程原本有設標示牌，完工日期是今年6月，不料至今尚未完成，連標示牌都不見了。

汪令堯說明，工程因為要整合電信、台電等單位，將管線遷移及地下化而受到延宕，古蹟三館周邊道路預計今年9月完成，虎尾糖廠與虎科大周圍11月完工，希望鎮民體諒。

(中時 )