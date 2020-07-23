讀賣新聞報導，日本昨天單日新增795例新冠確診病例，創疫情爆發以來新高，受疫情影響，觀光旅遊業大受打擊。有日本網友好奇在推特發文詢問「疫情結束後，最不希望哪一國的旅客來日本？」沒想到答案令人意外，竟有超過9成的人回答「大陸」。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨(22)日表示，國際間疫情上升比原本還快，香港、澳洲由於近期本土病例持續增加，已從低感染風險國家/地區移除。日本網友在推特調查，疫情結束後，最不希望哪裡的人來訪，在美國、台灣、大陸以及其他幾個選項中，竟有高達 91％ 的網友選擇大陸。

貼文被轉發到微博後，引起不少大陸網友不滿，紛紛回嗆「不想我們來還要我們的錢？」、「說個笑話，中日友好」、「一定要打破日本人的虛偽面具」、「如果有韓國的話，就不會是咱們了吧」。此外，PTT上討論區也有不少台灣網友感到驚訝，回應表示「好意外喔，看來我們跟大陸有別」，也有人笑說「日本人都了解啦」。

(中時新聞網)