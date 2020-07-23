近日沉寂已久的貴金屬再次進入市場眼簾。截至22日收盤，COMEX黃金期貨收漲1.46％，報在每盎司1870.8美元，續創近9年以來新高，盤中最高觸1871.8美元，換算今年以來漲幅超20％。中泰證券22日報告指出，貨幣政策保持寬鬆，在貨幣政策轉向前黃金上升動力依舊不改。

據了解，受到近期金價持續走高影響，近期黃金飾品的銷售不減反增，據《北京青年報》報導，22日北京各金店再度上調金飾品價格，漲幅達到每克8元人民幣，一方面是疫情降級後消費復甦的帶動作用；另一方面則是「買漲不買跌」的心理讓消費者更熱衷於手鐲、戒指、吊墜等，其中工藝更加精美的古法金、3D硬金尤其受到消費者追捧。

北京太陽金店總經理于桂英表示，除了黃金飾品消費回暖之外，隨著金價持續上漲，投資金條近期也開始熱銷。經歷過3月中旬國際金價大幅下跌之後，黃金價格在之後的3個多月中反彈幅度接近20％。

(旺報 )