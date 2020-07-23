立法院去年底要求交通部重啟花東快速公路可行性評估，交通部公路總局今天表示，將於8月、9月第三度上網公告可行性研究標案，法定公告40天後，將開資格標，審查投標廠商資格是否符合，接著開評選委員會，評選適合廠商，評選後才會議價、決標，重啟可行性評估。

花東快速公路規劃在花東縱谷間，與台9線平行，從花蓮南邊到台東市北邊，全長約148公里，規劃設置14處交流道，速限設計達時速100公里，興建經費約819.64億元，施工期約6年，加上設計、環評、用地取得，從計畫核准至完工，超過15年。公路總局於2016年3月完成可行性研究，結果顯示，因經費龐大、經濟效益等各項結果均不顯著，暫不推動。

2019年12月，花東地區民代指出，當年的可行性評估至今已6年，相關條件、民眾需求、交通狀況可能有新變化，建議交通部重新評估。

蘇花改今年初通車後，根據公總統計，1月6日至6月30日的日平均交通量，平常日達1萬2430輛次，跟通車前相比，2017年整年日平均交通量僅6862輛次，多了1.81倍；周末假日多了1.85倍，連續假日多了1.37倍。

公路總局說，重啟花東快速公路可行性評估案，3月就已上網公告，5月5日第一次招標流標，5月22日再次招標仍流標，將重新檢討後，近期將第3度招標公告上網。

據了解，兩度流標是因廠商反應，2013年招標案，2016年3月完成可行性評估，至今重啟評估，時間僅約4年，廠商認為，結果差異不大，且隨著物價上漲，招標經費僅1400萬元，所以兩度流標。

(中時 )