新北市三重「廣鉞淂企業」洪姓女負責人在今年初新冠肺炎疫情爆發期間，囤積104萬4214片醫療用口罩，疑似想趁開學後出貨牟利，遭新北地檢署查緝；新北地檢署調查後，決定依傳染病防治法「囤積居奇且情節重大」罪嫌起訴洪嫌。

新冠肺炎疫情在今年初爆發，政府宣布將徵用口罩工廠所生產的一般醫用口罩及外科手術口罩。

廣鉞淂企業當時並未被列入政府的徵用名單中，但他們擁有「醫療器材製造、販賣許可執照及醫療器材許可證」，可製造醫療口罩，洪姓女負責人鑽漏洞，大量生產口罩，而且數量比往常更多，被查到時，工廠內竟有104萬片口罩。

檢方發現，「廣鉞淂企業」在年初向上游廠商大量購買不織布等原料，同時還查出該企業在1月30日至2月11日間都有大量用電的情形，明顯超過一般工廠用電數，也高過廣鉞淂企業往常用電量。

洪姓犯嫌辯稱，「口罩沒有出售，是認為開學後，大家都會買口罩，要賣給學生，所以故意留存」，但這樣的行為已明顯違反法規。

其他業者也表示，當時想向廣鉞淂企業購買口罩，對方都回應沒有庫存也無原料等不實回應。

新北地檢署認為，洪嫌囤積居奇，已構成無正當理由不應市銷售，且還有拉抬價格牟利的意圖，今依傳染病防治法中的「囤積居奇且情節重大」罪嫌起訴洪女。

(中時 )