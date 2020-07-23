嚴格篩選的師資及彈性課程來進行教學以及仿國外語言學校環境，讓學生可以在這裡盡情學習英語、建立自信與體驗國外英語文化。（艾爾斯留遊學提供）

艾爾斯留遊學成立至今，已幫助超過上萬位學生完成自己的夢想。受惠的學子表示，艾爾斯貼心精緻的專業代辦服務讓自己在留學的路上不孤獨也不害怕。從2007年開始到今日，十三年間艾爾斯成功在台灣及澳洲兩地拓展五個服務據點，台北、台中、台南、高雄和墨爾本辦公室。從小學到博士的課程諮詢、簽證申請、及墨爾本當地學生服務。另外，最值得一提的是艾爾斯堅持提供免代辦費、免費諮詢、專業個人化諮詢、不經手學費及嚴謹的行政代辦流程等來提供優質的學生諮詢服務。

累積十幾年的教育產業的經驗之後，艾爾斯在去年開始為了提供與眾不同的學習環境要，特別把史丹利英語打造成一個非傳統的英語學習機構，透過嚴格篩選的師資及彈性課程來進行教學、加上國外語言學校環境，讓學生可以在這裡盡情學習英語、建立自信、認識新朋友及體驗國外英語文化。顛覆過往刻板的教學方式，魄力之外需要投入更多對於教育的熱情，執行團隊致力於全方面完善學生的學習感受與體驗，無論學習目標是職場發展英語檢定考試或者升學／海外生活，都可以在此讓學生成功達到個人設立的目標。

2020大學博覽會七月場於7月25(六)至26日(日)舉行，地點台北中國時報大樓 (台北市萬華區艋舺大道303號，捷運龍山寺站1號出口約5-7分鐘)，艾爾斯留遊學＆史丹利英語，以最貼心且全方位的服務，在大學博覽會提供嚮往海外留遊學的學子，上班族不一樣的選擇！

(中時 )