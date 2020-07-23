威力彩頭獎金額上看25億，引起民眾討論，買氣也越來越強，根據台彩資料顯示，威力彩一共開出30次的頭獎，其中台中市開出最多次頭獎，《中時新聞網》也為你整理出，各縣市中頭獎次數、最高獎金開出的店家等相關資訊。
【各縣市歷年中頭獎次數】
根據台彩資料指出，威力彩的頭獎共開出30次，其中「台中市」開出9次頭獎，居全台之冠，新北市開出5次、台南市則是4次、高雄市是3次，其他還有8個縣市也都曾開出過頭獎。
【史上最高金額獎落誰家】
除了開出多次數頭獎，台中市也曾開出史上最高頭獎金額30.04億，是在2015年霧峰區金錢櫃彩券行開出，當初是4個人一起出錢購買，後來中獎者也慷慨贈予彩券行188萬元的大紅包。
【台中市9間店曾開頭獎】
越來越高的頭彩獎金，吸引越來越多人下注，也引發網友熱烈討論威力彩相關的議題，甚至連台中市北屯平和里的里長，今天也在臉書社團《我是北屯人》上集資，最後成功募到462人一起包牌。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。