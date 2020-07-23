威力彩頭獎金額上看25億，引起民眾討論，買氣也越來越強，根據台彩資料顯示，威力彩一共開出30次的頭獎，其中台中市開出最多次頭獎，《中時新聞網》也為你整理出，各縣市中頭獎次數、最高獎金開出的店家等相關資訊。

【各縣市歷年中頭獎次數】

各縣市歷年威力彩中頭獎的次數。（圖／中時新聞網）

根據台彩資料指出，威力彩的頭獎共開出30次，其中「台中市」開出9次頭獎，居全台之冠，新北市開出5次、台南市則是4次、高雄市是3次，其他還有8個縣市也都曾開出過頭獎。

【史上最高金額獎落誰家】

除了開出多次數頭獎，台中市也曾開出史上最高頭獎金額30.04億，是在2015年霧峰區金錢櫃彩券行開出，當初是4個人一起出錢購買，後來中獎者也慷慨贈予彩券行188萬元的大紅包。

【台中市9間店曾開頭獎】

台中市9間彩券行，都曾開出頭獎。（圖／翻攝自台彩官網）

越來越高的頭彩獎金，吸引越來越多人下注，也引發網友熱烈討論威力彩相關的議題，甚至連台中市北屯平和里的里長，今天也在臉書社團《我是北屯人》上集資，最後成功募到462人一起包牌。

(中時新聞網)