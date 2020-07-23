大陸5G核發商用發牌已經一年，7月23日大陸國新辦就2020年上半年工業通信業發展情況舉行發佈會，工信部新聞發言人聞庫介紹，目前5G手機已出貨8623萬部，年底將超過1億台。他也強調工信部將加強監督檢查，依法查處未經用戶同意升級用戶方案、捆綁銷售等侵害用戶合法權益的行為。

聞庫介紹，網路建設方面，近期每週平均新開通的基地站都超過1.5萬個，到6月底，3家電信企業在全大陸已建設開通的5G基站超過了40萬個。至於終端方面，據最新數據指出，有197款5G終端拿到了入網許可，5G手機今年出貨量也非常好，已經有8623萬部出貨。

用戶發展方面，截至6月底，大陸有6600萬部5G手機終端連網。聞庫認為，5G手機已經走到8000多萬了，年底過1億一點問題都沒有。雖然部分使用者對升級5G沒有太大積極性的問題，但他說隨著時間的發展，越來越多更換手機的用戶都是使用5G。

(旺報 )