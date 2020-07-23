台灣天團「五月天」約半年未現身公開活動，今（23日）出席代言中華電信5G記者會，受訪時追問之前傳五月天年底將於高雄舉辦演唱會，對此阿信直言：「演唱會還沒確定啦！（接下來的公開演出）還是希望以社會大眾健康安全為第一優先考量。」受限新冠肺炎疫情影響，未鬆口最快何時再辦公開演唱會；對於此次代言電信5G服務，見證電信業者跨時代進步、線上傳輸速度更快，五月天也不排斥之後有機會舉辦售票的線上演唱會。

五月天出道超過20年，靠著良好形象、眾多粉絲，一直是各大廠商爭相邀代言的對象，去年除了巡演之外，還接下手遊、家電廣告代言，傳5人平均年收入高達4000萬；這次是他們睽違13年再度受邀代言中華電信的電信服務，阿信開心表示：「這是不是代言產品，而是代言一個時代，很榮幸。」比照五月天之前為高雄市代言時傳出的價碼，此次再為中華電信代言，推估每年代言費超過800萬，比照天團人氣堪稱經濟實惠。

五月天稱霸華語樂壇多年，其良好形象吸引許多一線品牌找上門，代言過的品牌、商品各式各樣，電玩、泡麵、啤酒、服飾、汽車、手機及家電用品等，據知五月天所代言的產品銷售成績都十分亮眼，過去代言的泡麵還曾達到一個月賣出一億包的驚人數字；中華電信5G啟用找來五月天擔任品牌代言人，取其「五」音，詮釋「舞動精采共創未來」，日前也推出60秒形象廣告，團長怪獸用「異地共演」串聯音樂人、瑪莎享受「4K雲端遊戲」的細繳暢快、石頭的「VR虛擬社群」增進遠距情感、冠佑閱讀「AR書櫃」豐富感官體驗，主唱阿信則用設計理念展演未來科技的「MR智能創作」。

五月天今出席中華電信代言活動。（尤嬿妮攝）

(中時 )