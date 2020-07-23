含糖飲料喝太多，可能導致患肝癌的風險增加，也易誘發大腸息肉！肝膽腸胃科醫師張振榕就在節目中表示，曾有一位年僅18歲的男大生，經仔細檢查，直腸竟長出長達1.2公分的癌前息肉。

張振榕在《醫師好辣》中表示，這名男大生因為新生體檢顯示肝指數過高，被父母帶來門診做檢查，進一步發現他有嚴重脂肪肝，抽血後驚發現三酸甘油酯數值高達6、7百(正常人約150)。由於該名男大生的父母皆有三高病史，張振榕追問之下才得知對方「一天喝3杯奶茶」。經服藥過後，雖三酸甘油酯降至300多，但吃藥效果仍有限。

後來該名男大生莫名其妙腹瀉長達1個多月，於是進行大腸鏡檢查，結果讓張振榕跌破眼鏡，檢查發現他的直腸竟長了1顆長達1.2公分的巨型息肉。

對此，張振榕驚訝地說：「我當腸胃科醫師這麼多年，沒有看過18歲的人長大腸息肉。」更恐怖的是，將結果進一步送去化驗，發現這是一顆非常容易癌變的「絨毛腺瘤」。張振榕認為，這個案例可能印證了吃糖不只傷肝，還會誘發大腸息肉的生長。

(中時新聞網)