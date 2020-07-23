國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁近日遭爆論文抄襲，她22日舉行記者會說明，面對質疑卻始終交代不清，使風波越演越烈。李眉蓁今（23日）再次親上火線止血，除了對外道歉，並落淚表示將放棄中山大學碩士學位。不過，校方指出，根據現行《學位授予法》規定，已取得之學位並無自行放棄規範，因此將繼續完成學術倫理案審定。

針對論文抄襲疑雲，李眉蓁今日發出聲明，指「因我個人的不察，造成學術倫理的爭議，我應該表示歉意，並展現負責的態度，為了避免此一話題持續困擾社會，我在此鄭重宣布，放棄我中山大學在職碩士班的學位，也會向高雄市選舉委員會申請，選舉公報學歷欄刪除這項註記，盼望大家回歸市長補選政見主軸。」

雖然李眉蓁宣布放棄碩士學位，但中山大學表示，依現行學位授予法規定，取得之學位並無自行放棄規範，所以就算當事人聲明放棄，校方仍將秉持公平公正原則，完成學術倫理案審定，並由審定委員會送校外專業領域學者審查，若違反學術倫理屬實，最重將撤銷學位，而指導教授若有失職，也會移送教評會檢討究責。

另外，民進黨高雄市議員陳致中也打臉李眉蓁，指學位授予法第17條明定，若論文涉及抄襲或造假，結局只有撤銷學位，不會因自行放棄就沒事，就像前總統馬英九當年的綠卡爭議，綠卡不會自動失效，而是必須按照程序完成手續才會作廢，呼籲中山大學應儘速調查，如屬實就依法撤銷，才能對社會大眾有交代。

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(中時新聞網)