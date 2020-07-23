現在社群平台發達，許多年輕人或網紅時常在網上大方展露好身材；近日柬埔寨出現一位網紅在臉書上，曬出多張「性感照」，而被認為違反柬埔寨文化，遭到當地警方通緝，若被逮捕可能會被判刑30天至1年不等的牢獄之災。

據《星島日報》報導，這名網紅薩拉盛田（Saran Narita）外型性感，總是大方展露火辣身材，時常穿著低胸、深V服裝拍照或直播，擁有大批粉絲關注。而她在臉書曬出一系列性感清涼照，被當局認定破壞了當地文化，因此遭到警察通緝。

金邊市警察局發言人塞特（Sar Thet）表示，目前尚未找到薩拉盛田的下落，但她裸露的照片和影片已激起民眾的不滿。其中一張照片是薩拉盛田戴著藍色隱形眼鏡，同時咬著自己的下嘴唇，短短3天內就吸引7萬人瀏覽，但也有不少人認為她不尊重柬埔寨傳統與柬埔寨婦女。

警方表示，目前正在追查薩拉盛田的下落，若她被判有罪，有可能會面臨30天至1年的有期徒刑。反網路犯罪部門警察局長隆索芬（Long Sopheng）指出，根據《刑法》第249條和《制止人口販運和性剝削法》第38條、第39條，薩拉盛田被指控犯有色情和不雅暴露等罪刑。

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(中時新聞網)