針對國民黨高雄市長候選人李眉蓁發表聲明、退回中山大學學位，國民黨今日發表聲明表達支持，並肯定李眉蓁果斷勇敢地面對年輕時犯下的錯誤，也呼籲所有政治工作者，應該以同樣的標準自我檢視。

藍營立委私下分析，取得碩士學位、尤其是國立大學的碩士學位相對不容易，許多政治人物以往碩、博士學位雖然屢屢爆出爭議，並且被人指證歷歷，但當事人不是避而不談、就是與質疑者纏鬥到底，很少有在選前「主動放棄」的例子。李眉蓁的「壯士斷腕」、替選情滑落設下止血點，雖可能繼續引發綠營持續追殺，但若追殺過頭也可能出現反效果，未必就有利綠營選情。

國民黨今天強調，雖然李眉蓁因為個人的不察，造成學術倫理上的爭議，但她展現負責任的態度，勇於面對，果斷承擔，希望大家能回歸高雄市長補選的政見主軸，相信李眉蓁將會以更誠懇、謙卑的態度，提出符合高雄市民需求的政策主張，爭取大家的認同，並以更努力的態度與決心，為高雄市民服務打拚，重拾市民的信心與信任。

由於李眉蓁昨日面對媒體追問時表示，有關她的碩士論文爭議，「如果蔡總統以相同標準接受檢驗，她也會以相同標準回應」，因此，當李眉蓁今天宣佈放棄碩士學位、國民黨立即給予高度肯定，也引發外界不少政治聯想。

國民黨候選人李眉蓁遭爆碩士論文通篇抄襲，聲勢重創，李眉蓁今日在黨籍議員曾麗燕、前議長許崑源遺孀林絲娛及競選團隊的陪同下，公開落淚致歉，黨中央副秘書長李彥秀則強調，現階段絕對沒有退選的問題。李眉蓁公開道歉時表示，她的在職碩士班論文引起各界討論，造成社會資源浪費，模糊高雄市長補選焦點，「對此深感遺憾！」

李眉蓁說因為「個人的不察」，造成學術倫理的爭議，她應該表示歉意，展現負責的態度。為了避免此一話題持續困擾社會，李眉蓁宣布，放棄中山大學在職碩士班學位，也會向高雄市選舉委員會申請，刪除選舉公報學歷欄內碩士學歷註記，期盼回歸市長補選的政見主軸。

李眉蓁的壯士斷腕，今天在高雄政壇引發高度議論，雖然綠營仍緊咬她解釋的不夠清楚，但李眉蓁因爭議放棄碩士學位，在近年台灣政壇還是首見，藍委也私下認為她的作法起碼比起其他論文也被質疑有問題的政治人物處理更加明快，而且負責任，目前現在也要論斷選民是認同還是不滿還很難說，有待後續觀察。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)