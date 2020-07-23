高雄市長補選倒數不到一個月的時間，國民黨參選人李眉蓁則被爆出論文抄襲，而她今(23日)落淚宣布，將放棄中山大學碩士學位，並取消選舉公報上登記的碩士學歷。而消息曝光後，掀起各界熱議，至於，未來選舉公報上是否還會有李眉蓁碩士學歷，高雄市選委會則是證實，已經印製一半，沒有打算重新印製。

李眉蓁今發表聲明表示，個人的在職碩士班論文，引起各界討論，造成社會資源浪費，模糊高雄市長補選焦點，深感遺憾，因個人的不察，造成學術倫理的爭議，應該表示歉意，並展現負責的態度，為了避免此一話題持續困擾社會，鄭重宣布放棄中山大學在職碩士班學位也會向高雄市選舉委員會申請，選舉公報學歷欄內，刪除這項註記。

由於高雄市長補選日即將登場，選舉公報是否還能出現李眉蓁的學歷資料？高雄市選委會則表示，選舉公報已經在印製中，不會重新印刷。

針對此事，國民黨主席江啟臣則是在臉書吐露心聲，表示支持李眉蓁勇敢面對錯誤，放棄中山大學學位，但他也說，「身為學術工作者，我無法接受學術抄襲」、「我支持李眉蓁果斷勇敢面對年輕時的錯誤。也期待所有的政治工作者，以同樣的標準自我檢視。」

(中時新聞網)