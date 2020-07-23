據輸出入銀行統計，台商於越南投資、融資、投資融資等業務為新南向國家中最高，反應中美貿易戰導致的台商外移效應持續發酵。中信投信23日指出，越南具人口、地理優勢，加上2020年以來防疫有成，有望加速崛起，投資人不妨伺機進場布局。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋解釋，輸出入銀行專門幫助台商從事產品外銷、海外投資等國際市場業務，為判斷台商海外動向的重要指標。根據該機構統計，今年前五月，在新南向國家中，台商於越南各類型融資比重高達四成，遠高於東協其他國家。

張晨瑋認為，台商獨鍾越南，除人口紅利因素，最重要的，還是產業帶來的群聚效應。過往進駐越南的台商以紡織、製鞋業等傳產居多，但中美貿易戰促使電子業轉移陣地，多數老牌電子大廠已宣布插旗越南。電子業跟以往這些傳產不同，具備供應鏈群聚效應，一呼百應，旗下供應鏈預計將陸續跟上；也就是說，台商對越南的投資還可能存在續集。

張晨瑋指出，從傳產到科技業，越南製造業正在升級，台商的簇擁不過是越南成為下一個世界工廠的縮影。疫情陰影未褪，全球主要經濟體多成衰退情況下，今年上半年外資對越南的投資僅較去年同期略減少5﹪，且6月份金額比5月激增26﹪，顯示外資投資動能逐漸轉強。

越南快速崛起，代表投資越南甜蜜點已到，若以胡志明指數試算，過去十年若採定期定額方式投資，獲得正報酬機率相當高。中信投信指出，中國信託越南機會基金為境內首檔「高純度」越南基金，將於8月17日展開募集，由中信投信聯手當地管理資產規模最大的外資資產管理公司Dragon Capital合作，目前全球規模最大的越南基金就是由該公司操盤，也是全球知名外資機構投資越南的合作對象首選。

(工商 )