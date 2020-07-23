受疫情衝擊，股債皆跌，許多投資人開始憂心債券不再安全，加上低利率將成新常態，景順投信23日表示，面對千變萬化的投資環境以及低利率的雙重夾擊，投資人需要一個能抵禦低利與風險的金融工具，高評級企業債具有「好、佳、債」的特性，最能抗波動。

景順環球高評級企業債券基金經理人Lyndon Man表示，跟主要成熟國家公債相比，具高評級特色的投資等級企業債券能為投資人提供信用品質較高的保證，且債息也相對具吸引力，因此未來對於投資等級企業債券的需求只會有增加的趨勢，而這樣的特色吸引了資金的流入並帶來投資等級債券技術面的支撐，是不確定年代裡攻守兼備的資產配置工具。

其次為評級佳。景順投信指出，回顧幾次黑天鵝事件像是英國脫歐、川普當選以及新冠疫情中，彭博巴克萊全球投資等級公司債指數表現皆相對平穩，尤其自今年2月24號至5月底新冠疫情期間，代表全球股市及高收益債市的摩根士丹利全球股票指數與彭博巴克萊全球高收益債指數，分別下跌7.85％與6.29％，而全球投資等級企業債指數僅小跌1.21％，顯示投資等級企業債券能抵抗下跌風險。

至於全球選債方面，景順環球高評級企業債券基金佈局全球且投資標的高度多元分散，以大幅減少非系統風險，任一發債機構的比重不超過2％外，目前持有600檔債券來自超過250家發債機構。截至5月底，近80％投資在成熟國家、新興國家約佔18％、現金3％，一共投資了近40個國家，一手掌握全球優質的投資級企業債券。

景順投信指出，景順環球高評級企業債券基金一手掌握全球優質的投資級企業債券聚焦於優質發債企業，平均信評為BBB+等級，具有「好」、「佳」、「債」三大特色，透過領好息、評級佳、全球選債，來替投資人掌握投資先機。

(工商 )