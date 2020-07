總統蔡英文今日出席「2020亞洲生技大會開幕典禮」時,首度提出對於《生技新藥產業發展條例》即將在2021年落日的看法,她表示,政府正在以前瞻10年產業發展的需求和戰略思維,規劃下一波鼓勵新藥研發的創新法案。

蔡英文指出,在目前全球疫情仍然非常嚴峻的情況下,亞洲生技大會今天能在台灣如期舉行,而且是亞洲今年第一個全球性的生技國際會議,除了歸功全國人民和政府的共同努力,也要感謝台灣生物產業發展協會與全球BIO生技協會的大力促成。

台灣這一次在防疫工作上的成就,受到國際上的肯定和矚目,透過防疫經驗和物資的分享,相信世界各國也都已經看到「Taiwan can help, and Taiwan is helping」。透過這次大會,可以進行全球防疫的經驗分享,包括檢驗、藥物,還有疫苗開發的最新進展。台灣這次的防疫成果,也非常樂意分享給所有的國際友人。

蔡英文表示,在她上一個任期開始,生技醫療產業就是「5加2產業創新計畫」中非常重要的發展項目。這幾年來,我們不論是在各地生技醫藥聚落的打造,或是法規的擬定和鬆綁,都有非常可觀的進展,也加速了創新的進程。

台灣近兩年執行臨床試驗超過300件,有8成是和跨國大廠合作,顯示國際級的資金和技術也都看好台灣、加碼投資台灣。去年生醫產業營業額,成長8.7%,成長幅度是近年來的新高,投資總額也超過551億元,相信生醫產業就是台灣的下一個兆元產業。

蔡英文也指出,未來將積極發展數位醫療及精準醫療,為台灣的醫療生技產業創造更多價值。生技產業的進步,同時也會提高醫療和照護的品質,讓更多患者可以受惠。之前的《生技新藥產業發展條例》即將在2021年落日,政府也正在以前瞻10年產業發展的需求和戰略思維,規劃下一波鼓勵新藥研發的創新法案。

本次生技大會有許多突破,蔡英文表示,自從前年開放六大類細胞治療項目以來,台灣的先進療法及再生醫學已經邁入新的里程碑。透過基因檢測技術加上大數據分析,可以強化精準醫療的發展。細胞治療的項目,已經受到很多國際藥廠的委託,也正在開拓越來越多的商機。

第二,生技產業技術的創新,也不斷精益求精。例如奈米醫材、創新醫材的應用,都受到國際的矚目,相信透過這次大會,能夠向全球展示台灣生技研發的創新能量。第三,在新藥授權方面,也傳出非常多的好消息。近期很多新藥陸續成功解盲,前陣子也出現台灣有史以來,最高額的新藥授權案,相信可以繼續帶動生技市場投資的動能和信心。

第四,生技展也是促成國際合作最好的場域。這次在生技展前,台灣已經進行了1,000多場一對一的媒合會,也預估有可能會創下2,000場的紀錄。相信這麼密集、頻繁的國際合作洽談,可以繼續為台灣產業注入活水。

