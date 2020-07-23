總統蔡英文今日出席「2020亞洲生技大會開幕典禮」，被媒體問到三倍券領用困難等問題時表示，三倍券領取的過程，不論是在超商或在郵局，程序其實都相當的方便，她自己也是到超商去領取的。在超商工作的朋友們也會幫忙指導，領取的速度其實還算好，也算快。

前總統馬英九指出，雖然他會去領三倍券，但是領用過程麻煩，讓人害怕。

蔡英文回應，全台灣有上千萬的人去領三倍券，所以她也要告訴馬前總統，不要害怕，趕快去，一點都不困難。

至於三倍券對經濟成長的效益，蔡英文指出，三倍券的效益，其實已經開始顯現出來，很多經濟學家與經濟的機構也都有相同看法，所以政府還是一樣鼓勵大家多用三倍券、多消費、多四處走走，看看台灣好吃、好玩的地方。

行政院日前通過「紓困3.0」預算，蔡英文認為，在紓困1.0與2.0方案執行過後，疫情還是在持續，雖然在台灣是呈現比較舒緩的現象，但是全球性的疫情仍然令人擔心，所以外在環境也會影響台灣的出口及許多產業的表現。

因此，「紓困3.0」主要還是在於協助相關產業，在這段期間能夠維持基本能量，讓他們的員工可以有保障，也讓整個產業動能不要流失。

(工商 )