我國文心蘭外銷日本每年可達5億元產值，台大植物科學研究所教授葉開溫，花了3年研發基因改良白色花種的「蜜雪文心蘭」，有望讓銷日文心蘭產值倍增，達10億元以上規模，但即使通過農委會田間試驗，卻仍無法做商業推廣，拒絕授權農民種植，葉開溫直言，農委會太保守，應開放一點才賺得到錢。

葉開溫指出，研究團隊擁有數十年的植物生理及基因遺傳工程經驗，透過開發新花色玉種平台，可改變各式花卉作物的花朵顏色，而白花文心蘭蜜雪一號花了3年時間培育而成，盼能提破文心蘭單一品種行銷。

葉開溫表示，文心蘭約有8成都外銷至日本，日本一直期待有白色品種，為因應市場需求，台灣農民使用基因調控讓黃色基因靜默，讓原為黃色的文心蘭調控成白色新品種，目前是全球唯一的白花文心蘭切花新品種。

葉開溫坦言，白花文心蘭雖經過同委會田間試驗，也花了一年的時間確定對農產業生態影響沒有安全疑慮，「問題是農委會很保守」，我國從來沒有種過轉基因作物，所以農委會遲遲不做決定，因此還不能商業推廣。

葉開溫感嘆，轉基因花卉不等於轉基因食品，轉基因花卉若確定他對環境沒有影響，應該要開放，並非轉基因就很可怕，台灣應該要開放一點才能賺到錢，以日本為例，基改玫瑰已銷售十幾年，他們都認為蜜雪文心蘭很安全，正在協助申請日本通關。

葉開溫強調，台灣反基改作物，但應針對反基改吃的作物，並非作物，向這種白花文心蘭可以外銷國外賺錢，價錢更是漲4倍，連日本商社都來評估過，如果銷日一定賣得比黃花還好，產值必能翻倍。

(中時 )