北市議員羅智強（右三）23日偕留學生家長舉行記者會，反映在美國就讀高一的留學生，因在台學校辦了休學，返台後雖跟得上進度，卻還要重讀高一。（張穎齊攝）

針對辦休學的留學生，返台後還要重讀，北市教育局中等教育科長諶亦聰表示，已擬定關於「校外學習學分抵免」的草案，放寬學分抵免認定，以個案方式處理不用重讀。（張穎齊攝）

新冠肺炎疫情影響，導致許多海外留學生被迫中斷學業，不過北市議員羅智強接獲陳情，有位美國留學生，原本6月中就能完成高一學業，因疫情提前4月返台，但礙於政府法規，竟必須重讀高一。北市教育局回應，北市的法令比中央還寬，已擬定放寬學生抵免學分的草案，會以個案方式處理銜接，8月底前就上路。

郝姓家長說明，女兒當初要到美國賓州當交換學生時，在台灣的高中填了休學，原預計6月中完成美國高一學業再返台，但因疫情關係提前至4月1日回台，然後隔了1、2周申請回校，就讀過程間都沒遭遇到什麼問題，怎料6月念完結業後，礙於法規認為辦了休學就是修學，所以9月開學還要重讀高一，無法接著讀高二。

「苦不能苦孩子！」羅智強指出，北市108學年度申請休學的交換生有79位，因疫情返台有59位，74％孩子因疫情無法完成留學夢，又因法規限制不能升級，處境相當為難，政府應將孩子作為天，所有事情考量，不能都以行政流程作本位。

教育局中等教育科長諶亦聰表示，北市針對高中階段的孩子要出國交換留學，一直都有比中央還寬的規定，去年起出國交換學生，可申請免休學，返國後可做學分抵免，且少數個案學生在學狀況良好，沒必要以休學方式重讀高一。

諶亦聰說，但因高中是學分制，還是要拿到足夠學分才能畢業，不過北市已擬定關於「校外學習學分抵免」的草案，放寬學分抵免認定，同時推廣自主學習，由於怕會氾濫，所以還是以個案方式處理，將在8月30日前發布。

公立高中校長則說，學子4月28日已返校隨班安置，但學期已快到中下旬，時間點尷尬，校方仍需按公文來依法行政，盼教育局協助處理，校方會配合。

(中時 )