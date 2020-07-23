雖然高檔產品在國內銷售告捷，但由於新冠肺炎疫情重創全球需求，南韓現代汽車周四公布第四季獲利暴跌75%，表現不如市場預期，並創下7個季度來的最大跌幅。

現代汽車公布第二季營收年減19%，為21.9兆韓元。淨利為2270億韓元，較去年同期的9190億韓元下滑75%，亦不及市場預估的2750億韓元。

現代汽車第二季全球零售銷售量較去年同期大減33%，儘管在南韓國內的銷量年增13%，達到20萬輛，優於在其他所有市場的銷售表現。在美國、中國、歐洲與印度等其他市場，第二季銷量都創下兩位數百分比跌幅。

分析師表示，現代汽車在南韓國內的銷售成績主要由大型車款與休旅車所驅動，如現代旗下豪華車品牌Genesis的G80轎車與GV80休旅車，以及現代Grandeur轎車。惟這些利潤較高的車款，未能抵銷歐洲、尤其是美國需求急凍造成的衝擊。

(時報資訊)