台南市府23日於後壁區長短樹粕面宋江公園舉行新米上市促銷活動，邀在地鄉親及菁寮國小師生一起品嘗割稻飯。（劉秀芬攝）

台南市府23日於後壁區長短樹粕面宋江公園舉行新米上市促銷活動，邀在地鄉親及菁寮國小師生一起品嘗割稻飯。（劉秀芬攝）

台南市府23日於後壁區長短樹粕面宋江公園舉行新米上市促銷活動，邀在地鄉親及菁寮國小師生一起品嘗割稻飯。（劉秀芬攝）

台南市府23日於後壁區長短樹粕面宋江公園舉行新米上市促銷活動，邀在地鄉親及菁寮國小師生一起品嘗割稻飯。（劉秀芬攝）

台南市府23日於後壁區長短樹粕面宋江公園舉行新米上市促銷活動，邀在地鄉親及菁寮國小師生一起品嘗割稻飯。（劉秀芬攝）

台南市今年第1期稻作已收割完畢，台南16號（台南越光米）新米陸續上市，市府23日於後壁區長短樹粕面宋江公園舉行促銷活動，邀在地鄉親及菁寮國小師生一起品嘗割稻飯。市長黃偉哲表示，最新鮮的新米要上市了，歡迎民眾持三倍券購買，把三倍券花光來買台南越光米絕對保證值回票價。

活動一開始由地方耆老「文林伯」黃文林牽著老牛，用牛車將新上市的台南16號良質米載進場，由菁寮國小小朋友敲鑼打鼓護送，接著由黃偉哲等人變裝成農夫，戴斗笠用扁擔挑送割稻飯進場，讓大家一起享用。

台南市長黃偉哲表示，市府一定全力把台南越光米推向主流市場，包括北部的賣場及種種販售通路，希望將嘉南平原的米倉－後壁最好的越光米呈現給大家，希望大家趁著這個時候來品嘗越光米，來後壁懷舊一下過去的割稻飯，也希望割稻飯的民俗傳統及濃濃的人情味，能夠一代接一代地傳承下去。

台南市農業局表示，台南市1期稻作栽培面積為1萬4000公頃，產量10萬800公噸，主要產區為後壁、柳營、白河、六甲、官田等地區。其中，農業局補貼契作的台南16號面積達112公頃，預計為農民創造1800萬元的收益。

農委會台南農業改良場副場長表示，台南越光米的特色是「好吃、好吃、好吃」，口感Q彈飽滿，咀嚼後黏中帶甜，熱飯好吃，更是做壽司的首選米種。

台南市政府農業局長謝耀清表示，今年稻米收成尚佳，新鮮好米陸續上市，農業局未來將配合產業文化活動與記者會，持續推廣在地特色品牌米-台南越光米。

(中時 )