中美角力戰再起，加上企業財報陰晴不一，幸好疫苗訂單、經濟刺激方案等利多，周三美股四大指數震盪收高，惟亞股感受兩大國劍拔弩張氣氛，周四日韓陸股均臉綠，台股開跌50.25點至12423.02點，38檔個股除息，影響指數約30.6點，雙王、電金傳均疲憊，盤中低見12347.86點，跌逾百點難守12400大關，權值股跌多於漲，不過聯電漲停、鴻海翻紅，大型股、電子股回神，指數跌點收斂，驚守12400，終場收跌60.23或0.48%，報12413.04點，成交金額2261.44億元。今日外資(不含外資自營商)賣超90.8732億元，投信買超6.1861億元，自營商賣超49.8212億元，三大法人賣超134.50億元。

權值王台積電(2330)量增收跌0.65%至381.5元；股王大立光(3008)重挫收跌4.2%至3875元，跌破4000元大關；鴻海(2317)之立訊精密襲擊恐造成長期影響，開跌後平盤上下遊走，午後走揚收漲0.49%至82.1元，顛簸中朝填息路前行。而蘋果組裝廠大戲，緯創(3231)、和碩(4938)投資立訊，牽動iPhone供應鏈版圖，兩個股雙雙上攻，分別上漲3.94%、0.48%。聯發科(2454)5G單晶片添新成員天璣720，臨近11點半成功翻紅，一度登上687元，市值重回兆元大關；日月光投控(3711)收持平；聯電(2303)獲日系外資調升評等，先漲停為法說暖場、登12年高價。其他權值股，僅南亞科(2408)、台泥(1101)、聯詠(3034)等收紅。

高價股部分，AMD合作夥伴祥碩(5269)衝漲7.42%至1810元，登上1800元大關，擠下矽力-KY(6415)躍升股后，矽力-KY仍震盪收紅0.86%至1755元。信驊(5274)獲外資維持目標價1660元，股價仍收跌0.38%。聯發科望高，高價IC設計股世芯-KY(3661)、瑞昱(2379)同多頭攻勢，分漲5.45%、1.22%；聯發科概念股矽格(6257)、雍智科技(6683)、旺矽(6223)等也齊上揚。惟股王無光，造成高價股同步翻車，譜瑞-KY(4966)一度跌至1075元，五千金股位置遭到動搖，忐忑中仍收漲0.46%。原為700元俱樂部的玉晶光(3406)周四再跌36元破700元，來到679元，收跌半根跌停板。高價股中，精測(6510)、緯穎(6669)、昇佳電子(6732)、力旺(3529)、寶雅(5904)、亞德客-KY(1590)等仍表現亮眼；訊連(5203)、瑞祺電通(6416)、原相(3227)、晶心科(6533)、是方(6561)、樺漢(6414)、中美晶(5483)、巨大(9921)、旭隼(6409)、鈊象(3293)、和泰車(2207)等股價則黑漆漆。

超微(AMD)飆漲8.4%創新高，超微概念股表現不俗，除了聯電、祥碩，矽統(2363)、威盛(2388)、技嘉(2376)、威健(3033)、緯創(3231)、京元電子(2449)、華擎(3515)、金居、撼訊等股價都紅通通；此外，宏碁(2353)、英業達(2356)、微星(2377)、茂達、智原(3035)、廣達(2382)、華碩(2357)等也放量走入攻堅格局。類股方面，生技月正式開展，市場原對生技族群有樂觀期待，不料開盤一小時即出現失溫走勢，「天國一輝」中天(4128)、合一(4743)、杏國(4192)、杏輝(1734)股價像搭雲霄飛車，上下大幅度震盪，所幸終場均收紅，杏輝、生泰(1777)首日填息路順暢，中化生(1762)、神隆(1789)則窘貼息；盛弘(8403)擬出售小金雞敏成8％股權，股價開高後出面說明「財務調節無時間表」，隨後翻黑收跌；生醫股收跌0.35%。機車機構零配件廠豐祥-KY(5288)衝上漲停，激勵電機股收漲0.58%，成為上市漲幅之冠，收紅類股依序為電腦周邊、電子通路、化工、半導體、觀光；電子、金融皆下跌為0.39%、0.49%；亞泥(1102)除息首日陷貼息，水泥股弱勢收黑3.36%，跌幅最劇，其它電子、光電、油電燃氣、玻陶亦收跌1%以上。

5日RSI為72.81，10日RSI為73.42。9日K值為80.12，9日D值為75.75。20日乖離率為2.88。外資連2日共賣超114.69億元，賣超力加劇，7月以來仍買超338.39億元。分析師表示，短線急漲後，也需整理等籌碼更穩定，大盤目前有獲利了結跡象，但若台股沒有跌破低點，並站穩5日線約12327點，短線走勢仍可正向看待。目前仍以半導體為主流，再搭配生技或IC設計等其他族群類股輪動表現。台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村也表示，風吹草動消息皆令相關類股大幅震盪，短線交易人以高出低進為宜。下周起又有重點級季營運法說會及美股財報，對台股有不小影響力。宜多關注其相關訊，或規避風險而降低操作。台新投顧副總黃文清則表示，高股息、散熱、PCB或股價低基期是投信下半年布局新勢力。

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