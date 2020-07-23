現代家長難為，暑假作業往往要帶孩子上山下海，偶爾出現個「腦筋急轉彎」類型的題目，真的會很崩潰。

一名家長林小姐在《爆怨公社》貼出求救文，表示孩子的「國語」暑假作業出現「公倍數」，例如：「日」和「目」的公倍數，猜一字。答案是，日的字形有2個方格，目有3個方格，2和3的公倍數是6，「晶」的字形剛好有6個方格，所以答案可猜「晶」。

另外還有「昌」、「晶」、「旭」的公倍數，猜一字，答案是「杳」，因為昌是2個日，晶是3個日，旭是9個日，2、3、9的公倍數是18，而「杳」可以拆成「十八（18）日」。

這名媽媽崩潰表示，「這個到底是什麼鬼啊~~第一題是對嗎？我覺得快吐了」。其他社員也紛紛回應：「可以只要教好小孩怎麼寫字就好嗎...出這個什麼東西看都看不懂...」、「我實在不知道，現在的老師聯想力，創造力能好成這樣，公倍數是數學名詞，居然也能用在國語上面」、「這是在考數學還是在考國語？」、「這種題目只適合擺在腦筋急轉彎，娛樂一下。放在課本，就顯得不倫不類了。」

不過也有人贊同：「就是要叫你動腦。以後都是這種動腦題。不流行背多分了。」、「一堆人說教育壞，然後等小朋友長大再來嫌腦袋不靈活，沒有創造性不會變通，是在？題目解釋的滿詳細的啊～連例子都舉2個了，那些說難的只是不想去看題目思考吧？」。

(中時新聞網)