中職上半季的「彈力球」風波引發爭議，雖然中職自行檢測數值在0.540~0.580之間，符合聯盟規定，不過先前曾將上半季用球送至日本檢測，今日中職副秘書長王惠民表示，雖然已收到檢測結果，但不會對外公布，僅供內部參考，同時下半季用球也會再送日本檢驗一次，了解差距後將在領隊會議中報告。

上半季打者長打劇增，先前中職比賽用球2次檢測恢復係數（COR）分別為0.574及0.571，雖符合中職規定的範圍0.540~0.580不過仍偏高，當時在外界質疑下，中職有將上半季用球送往日本再次檢驗。

由於中職檢測方法與美職相同，但日職與韓職是用另一種檢測方式，下半季用球送往日本檢驗後，兩次數據得到的結果是作為了解與日韓檢測的差距，因此數據僅提供給領隊會議中報告，並不會對外公布。

而中職會長吳志揚則說，若兩種檢測得到的數字很明顯不同，表示檢測的表現方法不同，「假如我們是0.560，用我們的方式檢測與用他們方式檢測，兩種數字是否有差距，要弄清楚。」

下半季賽程明日開打，藍色字體的新用球恢復係數為0.563符合聯盟建議數值，將在兩周內進行第二次檢測，各隊將抽樣1打球，共4打球送檢驗，由於不同生產機台、工人作業等，可能不同批球產生些微差異，因此進行標準程序確認與季前檢查有無差距。

(中時 )