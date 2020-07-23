全世界第四大晶圓代工廠聯電今（23）日大牛股飛天，早盤急拉大漲超過9％，尾盤更是鎖死漲停，收18.5元，漲幅達10％，不只價格創12年新高，成交量高達25.5萬張，成交量也是創近3年高。好消息更是一堆，除了有日系外資看好調升目標價，市場又傳出聯電最大客戶聯發科可望受惠，美對華為採購限制令，讓聯發科吃到轉單，晶圓代工廠聯電自然跟著吃香喝辣。

聯電近期獲本土法人關愛，多日買超，主因是第2季營收報喜，營收達443.86億元，創歷史新高。來自宅經濟需求爆發，聯電接獲許多上游IC設計廠的急單，導致6吋及12吋晶圓廠產能供不應求，市場盛傳「現在已很難拿到聯電的產能」，一甩4月下旬法說會，公司警告下半年前景受疫情因素影響的不確定性，客戶砍單風險增加。

聯電恐有兩大隱憂拖累，一是與聯電合作的福建晉華先前遭控涉嫌侵害美光公司營業秘密，導致聯電在台被美光控告，過去一年半股價表現疲軟，但官司已於今年六月宣判遭罰1億，但聯電也決定提出上訴以示清白。二是聯電自2018年宣布放棄投資12吋晶圓以下的先進製程，且主力製程將會遇到中芯、格芯等瓜分市佔。

據東森財經新聞報導，王兆立分析師則提到，中芯在掛牌後本益比拉高到30倍，台積電也大漲一波，聯電在大陸有很多廠房，第二季獲利也不錯，但股價長期處於低檔，以至於股價淨值比、CP值都在晶圓三雄中相對高出很多，不過聯電短線利多見報，可能還會震盪一段時間，但長期走勢不會這麼快結束。

(中時新聞網)