東石高中榮獲高男組團體賽第四名。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

109年全國中等學校運動會今23日最後一天賽程，嘉義縣共拿下5面金牌，比起去年的3金明顯進步，嘉義縣政府教育處表示，將發出獎勵金111萬鼓勵優秀選手，強調由於今年戰績較佳，獎勵金還因此多發出42萬元。

本次全中運嘉義縣派出176名選手，參加田徑、游泳、跆拳道、射箭、角力、柔道、軟式網球、桌球、木球等9種類比賽，而獲得金牌的選手分別為梅山國中林昱進的國男組角力希羅式第一級，大林國中江佳泰、謝承鈞國男組軟式網球雙打賽，東石高中簡裕政高男組角力希羅式第九級，永慶高中陳成冠高男組角力希羅式第三級和東石高中李信衡高男組角力自由式第十級。

「謝謝教練，我終於做到了」，一拿到金牌，東石高中李信衡就哭倒在教練黃俊勝懷裡，由於賽前1個月，李信衡在一次日常練習中不慎受傷，導致腳掌骨折，因此整整1個月無法下場練習。

為準備這次全中運，李信衡透過縣府轉介到大林慈濟醫院由醫師陳韋任進行運動防護，雖然最後還是忍痛上場，但奇蹟般奪得金牌，令不少人動容，黃俊勝也強調運動防護的重要，希望縣府持續與大林慈濟合作，進駐本縣各級學校協助，讓各運動團隊選手更有保障。

教育處長陳添丁指出，為照顧優秀基層選手，教育處特別提出奪牌計畫、提高運動獎勵金及增加參加全國體育競賽的住宿補助天數，讓這次全中運的教練、選手很有感，另從獲獎項目分析，角力運動仍是嘉義縣的強項，接下來教育處將持續挹注資源發展，另為避免奪牌項目單一，會再針對其他相對優勢的項目加強培訓，如軟網等。

「住宿費以全部比賽天數團進團出補助最有感」、「感謝縣府提供偏遠地區交通車接送」，梅山國中侯英全、蘇皇助、太保國中莊峻岳及東石高中黃俊勝等教練對補助計畫表示貼心，指之前常為學生接送或住宿費煩惱，這次終於不用再為張羅經費而頭大。

(中時 )