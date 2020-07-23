TikTok母公司字節跳動，正與一群美國投資者正在討論一項計劃，運用收購來保存陷入被各國封殺困境的這款app。

據兩名知情人士透露，投資者包括矽谷大咖紅杉資本(Sequoia Capital)與泛大西洋投資集團(General Atlantic)，正在與美國財政部和其他監管機構進行討論，看看如果將TikTok分拆出來、然後在其與大陸母公司之間建立一道防火牆，是否足以解決美國對這款app的擔憂。並消除平台的審查，包括美國議員的不想見到的大陸控制的TikTok的任何跡像。

談判仍處於初步階段，但是據報導，字節跳動的創始人張一鳴接受了公開出售。總部位於北京的字節跳動的最新估值為750億美元，而TikTok是其在大陸以外的版本，正遭受各國的封殺。報告稱，一些字節跳動投資者對TikTok的估值為400億美元。

投資者將購買TikTok的多數股權，而字節跳動則持有無董事會席次的少數股權，並希望最終將這個社交媒體平台公開。

目前尚不清楚投資者是否只會購買TikTok在美國的業務，或者是否還會收購印度在6月份被禁止的TikTok業務。

由於擔心大陸可能迫使其交出用戶數據，該公司在華盛頓面臨著巨大壓力。眾議院本週投票禁止聯邦僱員將TikTok下載到政府的公務手機上。

本月初，國務卿龐培歐（Mike Pompeo）表示，美國正在「肯定在考慮」禁止包括TikTok在內的大陸社交媒體app。

TikTok表示，它從未向大陸提供用戶數據，如果被要求，它將不會這樣做。在聲明中，TikTok表示「與推廣保護用戶隱私的安全應用程序體驗相比，它沒有更高的優先級」。

(中時新聞網)