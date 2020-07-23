健保明年的安全準備金將低於1.5個月，除了健保、補充保費外，檢驗檢查、藥品的部分負擔也擬提高。近期有消息指出，檢驗檢查一年自付上限將設在3500元，健保署今表示，已有訂出相關草案，還需要與各醫學會、付費者代表討論，會不會上路、會不會調整都尚未定案。

近幾年藥品、檢驗檢查佔健保支出的比率都在增長。根據健保署統計，藥品佔健保支出的比率從2011年的約25％，提升至2019年的約27％。檢驗檢查支出的佔比則是從10.8％增長至12.5％。

有消息指出，健保署除了將調整費率、補充保費外，藥品、慢籤及檢驗檢查的部分負擔也將調整。其中，藥品及檢驗檢查的部分負最高將調到500元，慢籤則是最高200元。近幾日又有消息進一步指出，檢驗檢查一年的自付上限將設在3500元。

健保署醫管組組長李純馥表示，健保的財務年年都會進行滾動式檢討，近幾年費率都沒有調整過，部分負擔自2017年推動分級醫療以後也都沒有再調過。若健保費率調整，補充保費也會一併調整。

李純馥表示，目前健保署已訂出調整費率、藥品、檢驗檢查部分負擔的草案，接下來將召集受影響的各醫學會、公會、付費者代表等團體進行討論，會不會調整、調整的狀況如何，都還未定案。

衛福部長陳時中表示，目前保費都還沒有特別的方案，健保署有一些想法，內部還在討論中。基本上，還要經過健保會的討論，等明年總額訂定後，依計算未來安全準備的情況訂出方案。

(中時 )