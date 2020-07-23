外媒援引知情人士透露，中國可能關閉美國駐成都總領事館，以回擊中國駐休士頓總領事館突然被美國要求關閉一事。

香港南華早報報導，美國在中國設有5個總領事館，分別位於廣州、上海、瀋陽、成都和武漢，另有駐香港和澳門的領事館。美國駐成都總領事館於1985年開館，一旦關閉預計將加劇中美的緊張關係。

(工商 )