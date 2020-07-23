國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁被爆出抄襲碩士論文，引起社會熱議；民眾黨立委蔡壁如今(23)日上午也在臉書發文，呼籲李眉蓁「讀書要認真」，但其中一段蔡壁如提到她自己「在沒有網路年代上網學寫程式」，遭網友譏諷是「時空旅人」；對此蔡壁如中午也再度發文反擊，痛批網軍治國無所不黑，並怒轟：「民進黨側翼是在替李眉蓁作反擊嗎？還說你們不是藍綠一家親？」

蔡壁如今早在臉書發文寫出給李眉蓁的建議，表示「讀書要認真、工作要認真，做事才會踏實！這是我要奉勸李眉蓁的事」，並指出自己是專科畢業，也曾對學歷很自卑，但她相信勤能補拙，為了記錄葉克膜病歷資料「在沒有網路年代上網學寫程式」，被網友質疑「編故事自打臉」，蔡壁如也在中午又發文解釋，或許她的用詞不夠精確，所以就更正成「在那個網路不普及的年代」，結果竟然收到許多朋友傳來早上發文的截圖、梗圖，讓她不僅自嘲「執政黨網軍就這麼關心我嗎？」

隨後蔡壁如更強調，那時候網路確實也不成熟、不普及，很多家庭甚至沒有網路，但在黑她的同時，大家似乎也忘了台大醫院是一個最先進的醫院，是需要相當多的研究以及資訊的流通，「因此，作為一個搶救人命的台大醫院，有網路這件事有很難理解嗎？」認為只是一個筆誤竟被無所不黑，並不認同這樣的台灣價值。

蔡壁如文末指出，如此鋪天蓋地的嘲諷與抹黑，是在嘲笑為了讓自己專業能夠更精進、能夠搶救更多人命的所有醫護人員嗎？並怒轟，「網軍治國的年代無所不黑，當初我們搶的是人命，現在你們要搶什麼？」

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(中時新聞網)